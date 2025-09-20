ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ:ಎಂಡಿವಿ

ಕನಕಪುರ, ಸೆ. ೨೦- ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಲಮನ್ನ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಡಿ. ವಿಜಯದೇವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೮೦ನೇ ವರ್ಷದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತ ನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಷ್ಟದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರು ತಾವು ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ತಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡುತಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ರವರು ೮೦ವಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ರವಿ, ಹಾಗೂ ಸುದಾಮ್ ದಾಸ್, ಹಾಗೂ ರಾಮೋಜಿಗೌಡ ರವರ ಅನುಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆನೀಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಹಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟದತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದತ್ತ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಈಸಂದಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವರಾಜು, ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.