ಮಣ್ಣೂರು, ನ. 17: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವೇದೇಶ ತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅನುಮಾನ ಖಂಡನ ಕೃತಿಯ ‘ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶತ್ವ ಸಾಧನಮ್’ ಭಾಗವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ಅಕಮಂಚಿ, ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೊಕಾಶಿ (ವಿಜಾಪುರ) ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತ್ ರಘುತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ) ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಮಣ್ಣೂರು, ನ. 17: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವೇದೇಶ ತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅನುಮಾನ ಖಂಡನ ಕೃತಿಯ ‘ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶತ್ವ ಸಾಧನಮ್’ ಭಾಗವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು.