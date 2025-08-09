ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮುನ್ನುಡಿ: ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.9-
ಚರಿತ್ರೆಯ ಇದೇ ದಿನ ಆಗಷ್ಟ್ 8, 1942 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯು 1947 ರ ಆಗಷ್ಟ್ 15 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಯ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರುಮಾಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮಡಿ’ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸರಕಾರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್ ಕಾಂತ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ
ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಚಳವಳಿಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತಭಾರತದ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಚಳವಳಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮುನ್ನುಡಿ’ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಪೆÇ್ರ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್. ಕಾಂತ ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಸ್. ಮೋಳೆಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ
ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಈ ಚಳವಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್, ಮೊದಲಾದವರ ತ್ಯಾಗವಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಜೋಳದಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಅವರು ಮಾತಾನಾಡಿ,ಅಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ಕಾಪೆರ್Çೀರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಕಾಲದ ವೈರುಧ್ಯ ಎಂದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಸುದರ್ಶನ್ ಮದನಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ `ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ’ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಡಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ವಸಂತ್ ನಾಶಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾದ ಡಾ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮದನಕರ್, ಡಾ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಡಾ. ದತ್ತುರಾಯ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
