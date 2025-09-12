ಸುಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.12: ನಗರದ ಸುಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕಡಣಿ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.
ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜೋಷಿ ಅವರು ಹರ್ಷಗೊಂಡು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗೊಂಡ ಸುಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಸಹ ಹಾಡಲು ಮುಂದಾದರು.ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡಲು ಇಚ್ಛೆಸುವ ಸಂಗೀತಾಶಕ್ತಿರಿಗೆ ಸುಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸದುಪಯೋಗ ವಾಗಲಿ ಇದರಿಂದ ತಾವು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮಲಿರುವ ಕಳಕಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಕಲಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗೀತ ತಾಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದರು.
