ಪ್ರಭಾಕರ ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಂಪತಕುಮಾರಿ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.28-ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣಲ್ಲಿರುವ ಮದರ ಥೆರೆಸಾ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಪತಕುಮಾರಿ ಅವರ ಸೇವಾ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಆತನೂರ ಸರಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ ( ಆರ್. ಎಂ. ಎಸ್ ಎ) ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಪತ್ತಕುಮಾರಿ ದಂಪತಿ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಘನ ಜಾನ ಶಿಖಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಘನ ಸುಮಂತ.ಡಿ. ಸರಡಗಿ ರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೈವ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಡಾ.ವಿ.ಜಿ.ಅಂದಾನಿ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಶೀಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಶರಣಪ್ಪ ಕೋವಾಳಕರ್, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಬಸವರಾಜ ಜಾನೆ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಗೊಂಡಪ್ಪ ಸಿದ್ದಣ ಗೋಳ , ಸಂಧ್ಯಾರಾಜ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಸಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರುವ ವಯೋ ಸಹಜ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾಕರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಜ್ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಯುವರಾಜ್ ಗಾಡಿ , ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ್, ಬಸವರಾಜ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಹೂಗಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ .ರಾಮಪ್ಪ ವಿ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ .ನಾಗೇಶಗೌಡ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಚಿತ್ರಕಲೆ) ಶರಣಬಸಪ್ಪ ನಾಟಿಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು .ಪ್ರಕಾಶ ಎಸ್ ರಾಜರ ತ್ನ ಡಿ.ಕೆ. ವಾರ್ತಾ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ದವರು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರಿವಾರದವರು ,ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಗಪ್ಪ ಸೇದಿ ಮನಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಾಗಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
