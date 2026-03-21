Saturday, March 21, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಬೆಂಗಳೂರು,ಮಾ.21: ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ವೈಭವ, ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತು
ಟಿವಿ 4 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್‍ನ ಸಂಪಾದಕ ಡಾ. ಸಾಯಿ ಸತೀಶ ತೋಟಯ್ಯ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಗೈದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೆರುಗು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಲಿಪುರ ಅವರನ್ನು ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್,ಮಂಜುನಾಥ ಯಲಹಂಕ,ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭವ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.