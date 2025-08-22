ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.22-ವಯೋವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ 4,00,000/- ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾನಗರ ರತ್ನಬಾಯಿ (70) ಎಂಬುವವರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮಗಳು ಡಾ.ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 40 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣವನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಗ್ ಮರೆತಿದ್ದು ನೆನಪಾದಾಗ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಶೋಕ ನಗರ ಪಿಐ ಅರುಣಕುಮಾರ, ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖ್ಯಪೇದೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾರಿ ಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಆಸೀಫ್ ಅವರ ತಂಡ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಮರೆತಿದ್ದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಮರಳಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೊಲೀಸರು
