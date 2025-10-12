ಸಮೃದ್ಧಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ

ಯಾದಗಿರಿ,ಅ.12 : ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಗರದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಲಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸೈ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಪೆÇಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರು ಭುವನಾ ಸುರೇಶ್, ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಗಳು ಇದ್ದರು.
ಯಾದಗಿರಿ,ಅ.12 : ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನಗರದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಲಿಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸೈ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಪೆÇಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.