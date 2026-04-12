ಪೊಲೀಸರ ಸೇವೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳು

ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ:ಏ.೧೨: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ಪೊಲೀಸರ ಸೇವೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶ್ರೀ ಮ ನಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ತಾಲೂಕ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿರಕ್ತಮಠದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿAದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಆರಕ್ಷಕ ಮನಗೂಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರಾಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಇವರು ಪ್ರತಿಫಲ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಮನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಬಂದಿರುವುದು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯ ಸರಳವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನನ್ನಸಲೇಬೇಕು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ರಾಮನಗೌಡರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದರು ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಗನಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮನಗೂಳಿಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕಳವು ಆದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಗುರುತು ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗೌಡರು ಒಬ್ಬರು ಆ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಸನ್ಮಾನದಿಂದ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ತಾಲೂಕು ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎನ್ ಯಾಳವಾರ ಗುರುಗಳ ಅಳಿಯಂದಿರು ರಾಮನಗೌಡರು ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಆರಕ್ಷಕ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂತಹ ಸನ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಬಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ರಾಮನಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ಬರೆದು ಓದಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮಡಿಕೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್ ಕೌಲಿಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಯು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇಂಥ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜಳಕಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ವಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎ ಎಸ್ ಗುಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಪಿಎಲ್ ಹಿರೇಮಠ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಕಾಳಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬರದಾರ ರವಿ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ತಾಲೂಕ ವರದಿಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂಬಿ ತೋಟದ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಚೌಹಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಬಿ ಬಾರಿ ಕಾಯಿ ತಾಲೂಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀರಾಮುನಗೌಡ ಬಿರಾದರ್ ಮಾತನಾಡಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುವದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪದಕ ಬರಲು ಕಾರಣಿಕರ್ತರು ಸನ್ಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ನಾವು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷ ಕಂಡು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎನಿಸಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಹೆಗ್ಡಾಳ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಬಳಗದಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗೌಡರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಜರುಗಿತು