ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 10 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೆಸ್ ಡೇಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.21-ಪಿಎಂಶ್ರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶನಿವಾರ 10 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೇಸ್ ಡೇ 10 ದಿನಗಳ ಎಂಬ್ರಾಯಡರಿ, ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್, ಫೆÇೀಟೋಗ್ರಫಿ, ಮಧುಬನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿ, ವರ್ಲಿ ಆರ್ಟ 6 ನೇ ತರಗತಿಯ ರಿಂದ 8 ನೆ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು .
ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭೂಪೇಂದ್ರ್ ಬುರಾಡಿಯಾ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ತರಗತಿಯ ವಾರು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಾಹಾದೇವಿ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಸೂತಿಯ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು., ಕ್ಲೇ ಮಾಡ ಮಾಡೆಲ್ ಗೋಪಾಲ ಕೆ.ಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಹೂದಾನಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು, ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಗಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಸುಂದರವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.,ಮಧುಬನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಗಂಗಾಧರ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು , ವರ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶಾಲೆ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು, ಫೆÇೀಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪ್ರಭು ಜುಮಣ್ಣ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ
ಮಾಹಿತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡರು.
ಮುಖ್ಯಗುರು ಕೆ.ಕಲಕೇರಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜಶೇಖರ ಪೆÇೀದ್ದಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಚಂದ್ರಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರರಾದ ಅಂಜಲಿ, ಮನೋಜ್,ಜೈದೀಪ್, ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪಾ,ಸಿದ್ರಾಮ,ಆರ್. ಎನ. ಪೆÇೀದ್ದಾರ, ಸಾಕ್ಷಿ,ಹಿಮಾಂಶು, ಶೈನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.21-ಪಿಎಂಶ್ರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶನಿವಾರ 10 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೇಸ್ ಡೇ 10 ದಿನಗಳ ಎಂಬ್ರಾಯಡರಿ, ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್, ಫೆÇೀಟೋಗ್ರಫಿ, ಮಧುಬನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿ, ವರ್ಲಿ ಆರ್ಟ 6 ನೇ ತರಗತಿಯ ರಿಂದ 8 ನೆ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು .