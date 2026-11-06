ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರ ನಂಜುಂಡಪ್ಪಗೆ ’ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ರೀಗೆಡ್ ಶಿಷ್ ಗೌರವ

ಮಾಲೂರು,ನ.೬- ಎಲ್ಐಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ-೨ರ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನ ’ಸ್ಟಾರ್ ಆಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಒ-೨’ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ’ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ರೀಗೆಡ್ ಶಿಷ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಓ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಓ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, “೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಟ್ಟು ೧೮೫ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ರೀಗೆಡ್ ಶಿಷ್, ೭೮ ಡೈಮೆಂಡ್, ೩೭೮ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ೧೦೮೮ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಐಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೂತನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ’ಆನಂದ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ (ಕಾಗದರಹಿತ) ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್, ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜೀವನ್ ರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಪಿನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ. ಅರವಿಂದ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಅಮರನಾಥ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗುರುಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.