ನಾಡಪಿಸ್ತೂಲ್, 3 ಜೀವಂತ ಗುಂಡು ಪತ್ತೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಾಳಗಿ,ಅ.15-ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚೋಳಿ (ಎಚ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಚಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಪಿಸ್ತೂಲ್, ಒಂದು ಜೀವಂತ, ಎರಡು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಟೇಲರ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಪ್ಪ ಹೂಗೊಂಡ ಅವರು ಟೇಲರ್ ಅಂಗಡಿಯ ಕಸಗುಡಿಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅ.14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಮೊದಲೇ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಡಂ ಅಂತ ಶಬ್ಧ ಬಂದಿದೆ. ಏನಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು 3 ಜೀವಂತ ಗುಂಡು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ವಾನದಳ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

