ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಕಲೆ

ಆಳಂದ,ಸೆ.2-ಫೆÇೀಟೊಗ್ರಫಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನುಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 186ನೇ ವಿಶ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾ ಸಾಧಕ, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಆರ್ಶೀವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆರ್ಶೀವಚನ ನೀಡಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ, ಮಾನವೀಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೆಎಂಎಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದು ವೃತ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಬಲವರ್ಧನೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಮಹೇಶ್ವರ ವಾಲಿ ಅವರು ಭಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ತೋಟದ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಇಡಿ ವಿಶ್ವವೇ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿಸುವುದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸೊಶಿಯೇಶನ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬ್ಯಾಕೋಡ ಪ್ರಭು ಜುಮ್ಮಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಕ್ಕರಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ ನಸಿರುದ್ದೀನ, ಅನೀಲ ಗಣೇಶಕರ, ಸುನೀಲ ಪಾಟೀಲ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಜಂಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು.
ಶಿವಾನಂದ ಧನ್ನಿ, ಗುಂಡೇರಾವ ಗಂಬೀರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣಶಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ ಮೋದಲೆ, ಬಸವರಾಜ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಾಧವ, ಮಹೇಶ ರಂಗದಾಳ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಬೇಲೂರ, ದಿಲೀಪ ಏಟೆ, ಸಂತೋಷ ಕಾಮಣೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜಶೇಖರ ಕಡಗನ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ನಾಗರಾಜ ಪಟ್ಟಣಶಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು,
ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾ ಸಾಧಕ , ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪ್ಪಾ ವಮನೆ, ಬಾಬುರಾವ ಐನಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಂಗಲೇ, ಕಿಶನ ರಂಗದಳ, ಬಸವಕುಮಾರ ಹೋಸಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಣಗಾಂವ, ದಿಗಂಬರ ರಂಗದಳ, ಮಹಾವೀರ ಪಟವಾ, ಸುಜೀತ ಜಾಧವ, ಕಿಶನ ಚವ್ಹಾಣ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶೇರಿಕರ, ಚನ್ನವೀರ ಬಿರಾದಾರ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ್, ರಮೇಶ ಜಮಾದಾರ, ರಾಜು ಮೊದಗಲೆ, ಸಂಜಯ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್, ಡಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಂತಪ್ಪ ಕೋರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ sಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಳಂದ,ಸೆ.2-ಫೆÇೀಟೊಗ್ರಫಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನುಡಿದರು.