ಬೀದರ್,ಆ.13-ಇಲ್ಲಿನ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದರುಗಡೆ ಇರುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಭೀರಕ್ಷೆಗೆ ಪಡೆದು ಆತನಿಂದ 1.35 ಲಕ್ಷದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಸೇರಿ 4.65 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರದೀಪ ಗುಂಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಟೀನ್ ತೆಗೆದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊಬಾಯಿಲ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸೇರಿ 3.65 ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಟಿನ್ ಶೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ತೆಗೆದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ಸೇರಿ 1.19 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್ಪಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಆನಂದರಾವ ಎಸ್.ಎನ್, ಪಿಎಸ್ಐ ವಿದ್ಯವಾನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಅನೀಲ, ಮನೋಜ್, ಇರ್ಫಾನ್, ಗಂಗಾಧರ, ಸುಧಾಕರ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಅಭೀರಕ್ಷೆಗೆ ಪಡೆದು ಆತನಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಐಫೋನ್, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 2 ಕೆನಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಲೆನೊವಾ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಸ್ಸೆಸರಿಜ್, 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 11 ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್, 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್ ಸೇರಿ 4.65 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕಳ್ಳತನ 4.65 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತು ಜಪ್ತಿ
