ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕಲಬುರಗಿ :ಅ.3:ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗgದÀ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ “ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿವರ್ತನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸೆ27ರಂದು “ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ಸೌಧ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ದಿನÀ ಸೆ30 ಮತ್ತು ಅ 01 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತಿತು.
ವಿಭಾಗದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈ ಡಾ।ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ “ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿವರ್ತನೆ” ಸಂದೇಶದಡಿ ವಿಶೇಷ Àಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 30 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ 7 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.ಒಟ್ಟು 37 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿμï ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೇಗಲತಿಪ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ‘ಕಾಳಗಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ, ಮಳಖೇಡ, ಸೇಡಂ, ಅಫಜಲಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ Éಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿದ್ದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಈ ನೆಲದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ`ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ‘ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೇಬಿ ಮೊಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜನ್ ಪ್ರೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ ವಾದಿರಾಜ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ್ಆಯಾಜುದ್ದಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ Àರೆಹಮಾನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಸಾಮ್ಯುವೆಲ್ ಸಂಧ್ಯಾರಾಜ್, ಧರ್ಮಣ್ಣಧನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿÀ ಮಹ್ಮz Àಅಯ್ಯಾಜುದ್ದೀನ ಪಟೇಲ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬ್ಯಾಕೋಡ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಚನ್ನಪಗೋಳ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭುರ್ಲಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಕ್ಕರಗಿ, ಮುಜಿ ಅಲಿ ಖಾನ್, ನಾರಾಯಣ ಎಂ.ಜೋಶಿ, ಶಾಹೇದ ಪಾಶಾ, ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಶರಣ ಡೊಣ್ಣುರಕರ್, ಬಸವರಾಜ ತೋಟದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅಕ್ಷಯ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶರಿಯಾರ್ಉಸ್ತಾದ್, ಶರಣಬಸವ,ಆದರ್ಶ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರು ಅವರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡಿದವು. ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 16 ಛಾಯಾಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವಿಜನ್ ಪ್ರೈತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸÀಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಂದಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ :ಅ.3:ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗgದÀ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ “ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿವರ್ತನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸೆ27ರಂದು “ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ಸೌಧ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ದಿನÀ ಸೆ30 ಮತ್ತು ಅ 01 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತಿತು.