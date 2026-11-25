ಭಾಲ್ಕಿ : ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಕ ರಾಜು ಬಸವಂತರಾವ್ ಜುಬರೆ ಅವರಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮರಾಠಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾಘಮಾರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುವಾದಿತ ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳು : ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೂರ್ವ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮರಾಠಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ತುಕಾರಾಮ್ ರೋಂಗಟೆ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ರಾಜು ಜುಬರೆ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ 17 ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು, 10 ಅನುವಾದಿತ ಮತ್ತು 10 ಸಂಪಾದಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಬಸವಪಥ, ಅಕ್ಷರಗಾಥಾ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧಾ ನಿರ್ಮೂಲನ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ, ಮಾಝಿ ಮರಾಠಿ ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೈ. ತರುಣ ಭಾರತ, ದೈ. ಸಕಾಳ, ದೈ. ಸಂಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸಂಖ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಸವ ಪರಿಷತಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಗುರುಗಳು, ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಮತ್ತು ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸದಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹರ್ಷ :ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ಲಭಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ ಕೋಸಂಬೆ, ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಟ್ರಸ್್ಟ ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮೊಳಕಿರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮರಾಠಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾಘಮಾರೆ, ಡಾ. ವಿನೋದ ಗಾಯಕವಾಡ, ಡಾ. ಮನಿಷಾ ನೇಸರಕರ, ಡಾ. ಮೈಜೋದ್ದೀನ್ ಮುತಾಲಿಕ್, ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಡಾ. ಸುಧಾಕರ ಜೋಗ್ಳೇಕರ, ಸುಶ್ರೀ ಕಲ್ಪನಾ ರಾಯಜಾಧವ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಕ ಬಿ. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಎಂ. ಕರಡಿಗುದ್ದಿ, ರಾಜಶೇಖರ ತಂಬಾಕೆ, ಯಶ್ ಆಂಬೋಳೆ, ಸುಭಾಷ್ ಮಹಾಜನ್, ಡಾ. ನಳಿನಿ ವಾಘಮಾರೆ, ಡಾ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಿಚೇವಾರ, ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಬೆಂಬರೆ, ಡಾ. ಮ. ಈ. ತಂಗಾವಾರ, ಚೆನ್ನವೀರ ಭದ್ರೇಶ್ವರಮಠ, ಕೀರ್ತನಕಾರ ಪಂಡಿತ ಶಿವಪ್ಪ ಖಕೆ ಗುರುಜಿ, ಶಿವಾನಂದ ದಾಪಶೇಡಕರ, ಅಡ್ವೊ. ಶಿವಾನಂದ ಹೈಬತಪುರೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಯೇರನಾಳೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜುಬರೆ, ಶಿವಾಜಿ ಜುಬರೆ, ವೀರಭದ್ರ ಜುಬರೆ ಹಾಗೂ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳ ಮಿತ್ರರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಲ್ಕಿ : ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಕ ರಾಜು ಬಸವಂತರಾವ್ ಜುಬರೆ ಅವರಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮರಾಠಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾಘಮಾರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುವಾದಿತ ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳು : ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೂರ್ವ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮರಾಠಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ತುಕಾರಾಮ್ ರೋಂಗಟೆ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.