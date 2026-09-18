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ಬೋಳೇಶಂಕರ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಆನೆ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಮೋರಟಗಿ,ಸೆ.18-ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ. ಎ.ಬಿ. ಸಿಂದಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೋರಟಗಿಯ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಲಬುರಗಿಯ ರಂಗನಯನ ಸಾಂಸಕ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಿಯುಸಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರಿತ ಬೋಳೇಶಂಕರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣೇ ಗೌಡರ ಆನೆ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಶರಣಗೌಡ .ವ್ಹಿ. ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ನಾಟಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಜೀವನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿರಿದಾದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಈ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು , ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಬಹಳ
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ರಚಿಸಿದ ಬೋಳೇಶಂಕರ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ರಚಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಆನೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಅರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ , ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ ಧೀಮಂತರಾಮ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರಾಚರ್ಯರಾದ ಭಾರತಿ. ಚಿಕ್ಕಲಗಿ, ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ ಸಂಗೊಂಡ , ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸಿ.ಸಿ. ಬಿರಾದಾರ, ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಗಡಿ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ನಾಟೀಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿ. ಐ. ಮೋರಟಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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