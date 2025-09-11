ಪೋಷಕರಾದ ವರುಣ್ ತೇಜ್ – ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್,ಸೆ.೧೧-ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾವಣ್ಯ ೧೦ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೫ ರಂದು ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ., ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಅಜ್ಜನಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗಿನ ಮೊದಲ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಲಾವಣ್ಯ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ,ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಲಾವಣ್ಯಳ ಹಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ, ೧೦.೦೯.೨೦೨೫.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಪುಟ್ಟ! ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಅತಿಥಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತ.
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನದಿಂದ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.