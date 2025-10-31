ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕ,ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ಅಗತ್ಯ

ಕಲಬುರಗಿ:ಅ.31: ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸಿರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, 31-10-2025 ರಂದು ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೆÇೀಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೆÇೀಷಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾ. ನಯನತಾರ ಆಸ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೆÇೀಷಕರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ನೇರ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪೆÇೀಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪೆÇೀಷಕರು ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು, “ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಪೆÇೀಷಕರ ಸಹಕಾರವೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪೆÇೀಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಬ ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಸಮಾನ ಬಲದಿಂದ ನಿಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಗೋಣಿ ಬಸವರಾಜ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೆÇೀಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪೆÇೀಷಕರು ಮಾತನಾಡಿ, “ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಈ ಸಭೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಈ ಸಭೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು, ಪೆÇೀಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೂ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. “ನಮ್ಮ ಪೆÇೀಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾ. ಕಾಶೀಬಾಯಿ, ಮಹಾನಂದಾ ಗೊಬ್ಬುರ, ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ, ಅನೀತಾ ಪಾಟೀಲ, ಮಾನಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸರೋಜಾ ಪಾಟೀಲ, ಗಂಗಶ್ರೀ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಪ್ರೀಯಾ ನಿಗ್ಗುಡಗಿ, ಸಂತೋಷಿ ಕೆ, ರಷ್ಮಿ ಅಂಟೂರಮಠ, ಶೈಲಜಾ ನಾಕೇದಾರ, ಜಿನತ್ ಫಾತೀಮಾ, ಸುಮನ ಯಳವಾರ, ಅಸ್ಮೀತಾ, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಪೆÇೀಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಭೆ ಫಲಪ್ರದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ. ಮೋಹನರಾಜ್ ಪತ್ತಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
