ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಿ.ವಿ.ಎನ್. ಶಾಲೆ ಕೃತಿಕಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಕಲಬುರಗಿ:ಡಿ.25:ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಗರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.
ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಕೃತಿಕಾ ರಾಜು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ, ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರಣ್ ಕಂಠೆಪ್ಪ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪೆÇಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ನಗರದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನುಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಸುವರ್ಣಾ ಭಗವತಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಗವತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೆÇೀಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಖದೇವಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
