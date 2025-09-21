ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು: ಜನ ಹೈರಾಣ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.21: ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಗೋದೂತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಮಲೀನನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚರಂಡಿಯ ಗಲೀಜು ನೀರು ನಿಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ. ದಿನಾಲು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ,ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇಎಸೈಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಶಾಖೆ ಇದೆ.ಚರಂಡಿನಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಗಬ್ಬುವಾಸನೆಗೆ ಜನ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಮಳೆಗಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮಳೆನೀರು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಬೆರೆತು ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನಾನಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.ಕೂಡಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

