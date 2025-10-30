ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ೧೩೦ ಕ್ಕೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ

ಮೈಸೂರು,ಅ.೩೦- ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತನನ್ನು ಕೊಂದ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ೧೩೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೬ ರಂದು ರೈತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಹುಲಿ ಕೊಂದಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ನುಗು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿತಿಯ ಬೆಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆನೆಗಳಾದ ಮಹೇಂದ್ರ, ಭೀಮ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹುಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಗು ಆರ್ಎಫ್ಒ ವಿವೇಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬೋನ್ ಸಹ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ೧೩೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭಾಕರನ್, ಎಸಿಎಫ್ ಡಿ. ಪರಮೇಶ್, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಮೇಶ್, ಡಾ. ವಾಸಿಂ ಮಿರ್ಜಾ, ಆರ್ಎಫ್ಒ ವಿವೇಕ್, ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ರೈತರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಎಂದು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಡಗೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನೆರೆಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
ಹುಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಸಿಎ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪಡಗೂರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹುಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಡಗೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಕಾನೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ೨೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಪಡಗೂರು ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.