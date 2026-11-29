ಮಧುಗಿರಿ, ನ. ೨೯- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬುದ್ದಿವಂತರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ತುಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅವರ ಸಣ್ಣತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಟಗಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಾವಣ್ಯಶಿವಣ್ಣ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಜಾತಿಯ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದರು.
ಭಾರತಿರವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ನಮ್ಮವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಮರೆತಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
೨೦೨೩ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣನವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದಾಗ, ರಾಜಣ್ಣರವರು ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣನವರು ಕುಂಚಿಟಿಗ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಸಿಸಿ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಗಿರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸಕ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಲಾಲಾಪೇಟೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರನ್ನು ಪುರಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಶಾಸಕರು ಕುಂಚಿಟಿಗ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಮನಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮತನಾಡನಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಿಖಿತಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಮಧುಗಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಚಿಟಿಗ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ನೀವು ವಾಸವಿರುವುದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಧುಗಿರಿ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದಡ್ಡರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ್, ರಾಧಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ರಾಧಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.