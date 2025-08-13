ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.13: ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಅದರ ಮೃದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಮುಕ್ತ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ (ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲನಿರೂಪಣೆಯಡೆಗೆ: ಜಾಗತೀಕೃತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪೆÇೀಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ. ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಗತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳತ್ತ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಿತ್ತಲ್ಕೋಡ್ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು 2047 ಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವಕೀಲರ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ, ಸಮ್ಮೇಳನವು ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪರಾಧಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳವರೆಗೆ ಆರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಯ್ದ 40 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
