ಆನ್‍ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ನಿಷೇಧ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಭೂಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ತೆಗನೂರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿ ದುಶ್ಚಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೋಜಿನೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಗೇಮ್‍ಗಳು ತನ್ನತ್ತ ಎಳೆದು ಮೆಸಮರೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಮಾತು ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಗೇಮ್‍ಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಲ ಯುವಕರು ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮನೆ ಹೊಲ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಈ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸಾಲಗಾರ ಕಾಟ ತಡಿಯಲಾರದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಚಟ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೀಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಂತೆ ಯಾರು ಆಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಈ ಆನ್‍ಲೈನ್ ನಿಷೇಧ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತರಹ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾರೆ.

