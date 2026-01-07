ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.7: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಬಳಕೆದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗುಜರಾತ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಟಿಯ ಇನ್ಫ್ಲಿಬ್ನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪೆÇ್ರ. ದೇವಿಕಾ ಪಿ. ಮಾಡಳ್ಳಿ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮ (ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ಇನ್ಫ್ಲಿಬ್ನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆÇ್ರ. ಆರ್. ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ್ ಕುಲಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಒಎನ್ಒಎಸ್ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್- 2047 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಇನ್ಫ್ಲಿಬ್ನೆಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು Iಅಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸವಲತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ. ಟಿ. ಎಸ್. ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೆÇ್ರ. ಅಮರೇಂದ್ರ, ಡಾ. ಹೆಗಡಿ, ಪೆÇ್ರ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಡಾ. ಅಸ್ಲಂ, ಪೆÇ್ರ. ಅಂಗಡಿ, ಡೀನ್ಗಳು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾ. ಸತೀಶ್ ತೋಟರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ಜಯದೇವಿ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಚಾಪೇಕರ್ ವಂದೆ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಡಾ. ಜಿ.ಜೆ.ಪಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್.ಎನ್. ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
