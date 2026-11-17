ಕಲಬುರಗಿ: ಸುದೀರ್ಘ ಐದು ದಶಕಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕುಡಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಟೀಕೆಗಳು ವಿಚಾರಾಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹೀಯಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ರೀತಿಯ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಸ್ಕøತ ಮತ್ತು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ನಡೆ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಡಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. 42 ವರ್ಷದ ತಾವುಗಳು 77 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಐದು ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.