೮ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಬಲಿ

ನವದೆಹಲಿ,ಆ.೧೮-ಇಂದಿನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ವದ ೮ ಜನರಲ್ಲಿ ೧ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಜ್ಜು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಬೊಜ್ಜು ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ ೧೦ ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮದಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇವು ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬೊಜ್ಜು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹುರಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಬೇಡ ತಾಜಾ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಬೊಜ್ಜು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.