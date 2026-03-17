Tuesday, March 17, 2026
ತೈಲ ಅಭಾವ: ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು

Bangalore_Newsroom
ಹಾವೇರಿ,ಮಾ.೧೭-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ತೈಲ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ, ಡಾಂಬರು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ.


ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ: ಹಾವೇರಿಯ ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಏನು ಗತಿ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.


ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಯ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ನಾವು ಮರದ ತುಂಡು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.ಕಟ್ಟಿಗೆ ಓಲೆ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಚೈನೀಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೋಸೆ, ಪೂರಿ, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಉಪಾಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇದ್ದಿಲಿನ ಗ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ, ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ನೋವಿನ ನುಡಿ.


ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

