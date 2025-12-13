ನಾಲವಾರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ

ವಾಡಿ ನಾಲವಾರ :ಡಿ.13:ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗೆ ತಾಲೂಕ ಬಿ. ಆರ್. ಸಿ ಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇಡಂ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಿ ಇ ಒ, ಸಂಜೆವಕುಮಾರ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ನಾಲವಾರ, ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು, ನಂತರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಿ ಇ ಒ ಅವರು ತರಗತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಶಾಲೆಯಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಾದ ಶಿವಜಾತ ನಡುಗೇರಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಾವರಕೆಡ, ಶಫಿಕ್ ಹಮದ್, ಪವನಕುಮಾರ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಗುಂಪ, ನೀಲಮ್ಮ ಸಾಗರೇ, ವಾಣಿಶ್ರೀ, ನೀಲಮ್ಮ ದುರ್ಗದ್, ಶರಣಮ್ಮ ಅಣಿಬಿ, ಅಡಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು,ಎಲ್, ಎಲ್. ಎಫ್. ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ. ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಸಿ.ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ. ಬಿ. ದುರ್ಗದ್.ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪಂಚಾಳ್ಳ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

