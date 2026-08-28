ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು

ಕೆಜಿಎಫ್,ಆ.೨೮-ನಗರದ ಬೋರಿಲಾಲ್ ಪೇಟೆ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಂದನ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋರಿಲಾಲ್ ಪೇಟೆ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ನಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು.
ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತುರ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋರಿಲಾಲ್ ಪೇಟೆ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದದ್ದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿ ವಷ೯ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತ್ತು. ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಂದಭ೯ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮರಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕವನ್ನು ಮರುಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.