ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಕನಕಪುರ.ಜೂ೫: ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಮರಳೆಗವಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ೧೫ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಪನಿಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿಯ ಕೆ.ಟಿ. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರಳೆಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ರವರು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳೆಬೇಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಹಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಹಂಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ರವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಸಹ ಅವರೊಡನೆ ಉತ್ತಮ ಭಾಂದವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ೨೫ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕೆ.ಟಿ. ನಾರಾಯಣ್ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಪೂಜೆಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ, ಪ್ರತಿ ಹೋಬಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮರಳೆಗವಿ ಮಠದ ಡಾ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಶಿವರುದ್ರಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಸ್ಥಾನವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನುಮನ ದನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಲ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದಿದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜವರೇಗೌಡ, ಸುಂದರಣ್ಣ, ವಿವೇಕ್ ನವೀನ್, ಶಿವೀರೇಗೌಡ, ಸ್ವಾಮಣ್ಣ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜು, ಪವನ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.