ಗಾಜರಕೋಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣ ಮಾಸಾಚರಣೆ

ಗುರುಮಠಕಲ್.ಅ.೬: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೋಷಣ್ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ, ಗಾಜರಕೋಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಮಹಿಳಾ ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಪತ್ತಾರ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸವುದರಿಂದ, ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಅರೋಗ್ಯ ವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಾಜರ ಕೋಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕೇಂದ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಜ್ಯೋತಿ, ಮತ್ತು ಐಊಗಿ ಬನಶಂಕರಿ ಹಾಗೂ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಒ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ರೇಣುಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರನ್ನು
ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಹಾಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ರೇಣುಕಾ. ಜಿ ಅವರು ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇದ್ರದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರು, ಕಿಶೋರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ೬ ತಿಂಗಳಿAದ ೯ ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಸುಪೋಷನ್ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಗುರುಮಠಕಲ್.ಅ.೬: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೋಷಣ್ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ, ಗಾಜರಕೋಟ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.