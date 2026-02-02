ಕುಖ್ಯಾತ ಇರಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧನ: 27.30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಸ್ವತ್ತು ಜಪ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.2-ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕುಖ್ಯಾತ ಇರಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 27.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ.ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು,ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ತಡೆದು ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಚ್.ನಾಯಕ್, ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಐ ನಟರಾಜ ಲಾಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಶಶಿಕಲಾ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಪುಂಡಲೀಕ,ನಾಗರಾಜ, ಎಂ.ಎ.ಬೇಗ್, ಮಂಜುನಾಥ, ಫಿರೋಜ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸುಲ್ತಾನ್, ಅನೀಲ, ಶಶಿಕಾಂತ, ಮಹೇಶ, ಶಶಿಕಾಂತ ಮತ್ತು ಮೋಸಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಜಹೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ತಂದೆ ಶೇಖುಬ್ ಅಲಿ, ಅಲಿ ರಜಾಕ್ ತಂದೆ ಶೇಖುಬ್ ಬೇಗ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬೆವಿಲಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ ಲಾಲ್ ಸಮೀರ್ ಶೇಖ್ ತಂದೆ ಜಾಫರ್ ಶೇಖ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಅಮನ್ ನಗರದ ಖಾಸಿಂ ತಂದೆಎ ಚೋಚೋ ಜಾಫ್ರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಾಜಿ ನಗರದ ಅಲಿಮಿರ್ಜಾ ತಂದೆ ದರಬೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬೆವಿಲಿ ಪಟೇಲ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಜಾಫರ್ ಅಲಿ ಸೈಯದ್ ತಂದೆ ಆಸೀಫ್ ಅಲಿ ಸೈಯದ್ ಮತ್ತು ಜಾಫರ್ ತಂದೆ ಅಜಮ್ ಸೈಯದ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾರು, ಎರಡು ಬೈಕ್, ರಾಡು, ತಲವಾರ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, 15.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 90 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಸೇರಿ 27.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ದೋಚಿದ ಖದೀಮರು
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಬೂಬ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏವಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ರೆಂದು ವಂಚಿಸಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿರುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ.ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ.ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಹೀರ್ ತಂದೆ ಶೇಖು ಅಲಿ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹನಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ 419, 420, 379 ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ 15 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ನಾಸಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದದ ಬೈಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಸುಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಕುಖ್ಯಾತ ಇರಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.