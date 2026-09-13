ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ: ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ 13: ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಮನ್ನಡೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ತಜ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರುವ ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೌನಯೋಗಿ ಜಡೆಯ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶಯ ಮೇರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಮನೋಬಲ ಮಹಾಬಲ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಣೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ವಿಷಯದ 10 ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರ ಅಂಶ ವಿಚಾರವೇ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಕಾಣಿ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದನ ಕೈ ಚಳಕ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ನೋಡಬಾರದು.ವಿದ್ಯೆಯೇ ಸರ್ವತ್ರಂ ಸಾಧನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಕಡೆ ಎಳ್ಳು ಕಾಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದೇ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಗಣಪತಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯೋಗ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಜ್ಷಾನಾರ್ಜನೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಮಲ ತರಹ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಲು ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೂರಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಸಾರಾಯಿ, ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ತಿರ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಳಿಯಬಾರದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡಗಬೇಕು. ನೀವು ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂದೆತಾಯಿ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ ಅರಿಯಬೇಕು. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಪಾನ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿರೊಶಿಮಾ, ನಾಗಾಸಾಕಿ ನಗರಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನವ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಓಂನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿವಿದೆ. ದಿನಾಲು 20 ನಿಮಿಷ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕು, ಸೇಡು , ಸಿಟ್ಟು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರು, ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಮೈದಾದಿಂದಲೂ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಅಮೇರಿಕಾದ 15 ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾರಿ ಅರಿಯಬೇಕೆಂದರು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಂದು ಕುಡಿತದ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಕುಡಿತದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೇ ಹೀಗೆ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಹೇಳುವರ್ಯಾರು? ಹೆಣ್ಣೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದುತೆರೆದಂತೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ದುಶ್ಚಟ ಕಲಿತರೆ ಸಮಾಜ ಕೆಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಅಶೋಕ ಊಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ಓದಿನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಡಾ. ಸೊಹೈಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪೆÇ್ರ. ನಿಂಗಮ್ಮ ಪತಂಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಣಮಂತರಾವ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಬಮ್ಮನಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ
ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟುಕಾ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯುವಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಋಗ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ವಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟುಕಾ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಆಂದೋಲನ ರೂಪಿಸಿ ಎಂದು ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೊದಲು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ಹಾಳಾದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದರು.