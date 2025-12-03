ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.3-ವರ್ಷದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಲೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿಂದ ಮಗು ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಹೈರಿಸ್ವುಳ್ಳ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೂರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜÐ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಣ್ಣೂರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಫಾರುಕ್ ಮಣ್ಣೂರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಸುಮಯ್ಯ ಸನಾ ಅವರ ಬಳಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ 26 ವರ್ಷದ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಸುಣಗಾರ ಅವರ 3ನೇ ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೇವಲ 3.7 ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣೂರ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಸುಮಯ್ಯಾ ಸನಾ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಲೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿಂದ ಮಗು ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ, ತಾಯಿಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರ ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ, ರೋಗಿಯ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 10ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನವೆಂಬರ 27 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 9ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುನಹ ಹೆರಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೂಲಕ 2.2 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಯಿತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿದ್ದು ನವೆಂಬರ 30 ರಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಃ12 ಕೊರತೆ, ಫೆÇೀಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಮುಂತಾದ ವಂಶಪಾರಂಪರಿಕ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಕಾಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಂಟಿನೇಟಲ್ ಕೇರ್ (ಸತತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
………..
ಮಣೂರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಹೈರಿಸ್ಕ್ ಹೇರಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಿರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ಡಾ. ಫಾರುಕ್ ಮಣ್ಣೂರ, ಮಣ್ಣೂರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲಬುರಗಿ
………………..
ಪ್ರತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯೂ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಜನೀಸುವ ಶಿಶುವಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು, ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದು ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
-ಡಾ.ಸುಮಯ್ಯ ಸನಾ, ಮಣೂರ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.3-ವರ್ಷದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಲೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿಂದ ಮಗು ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಹೈರಿಸ್ವುಳ್ಳ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೂರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜÐ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಣ್ಣೂರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೇಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಫಾರುಕ್ ಮಣ್ಣೂರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.