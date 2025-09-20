ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್, ಶುಲ್ಕ ವಿದಿಸಲ್ಲ-ಶಾಸಕಿ ರೂಪ

ಕೆಜಿಎಫ್:ಸೆ:೨೦: ಜಲ ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಲ್ಲಿಗಳ ಸಂರ್ಪಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸಮನವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ದೂರ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಬಳಸುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾಶಶಿಧರ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾಶಶಿಧರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು .
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೧೬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾಶಶಿಧರ್ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಘರ್ ಘರ್ ನಳ್ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್ಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾಶಶಿಧರ್ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ೩ ,೪ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯು ಶೇ:೪೫ ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶೇ:೪೫ ರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಇದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಪಾಲ್ಘೋಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿನೂತನವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ಜಲ ಜೀವನ್ ಯೋಜನೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ೧೫೦ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೂ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೧೯೬ ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಳಪಡಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ೮೭ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಸಂರ್ಪಕ ಹಾಕಿದರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲ ಮೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.