ಕುಲಕಸಬು ಅಲ್ಲದ ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಡ: ದೇಸಾಯಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.27: ಕುಲಕಸಬುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಂಬಾರರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಬರುವ
ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಯಕದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಂಬಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಕುಲಕಸುಬುಗಳಿಂದ ಕುಂಬಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.
ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಯಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅನೇಕರು ಕಂಬಾರಿಕೆ, ಬಡಿಗೆತನ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ವೃತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಅನೇಕರು ಇಂದು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ವ್ಯತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟು 43 ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರು 5:16 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರಿಕೆ ವ್ಯತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅನೇಕರು ಸಹ ಬಡಿಗತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರು ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಸಮಾನತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಂಬಾರಿಕೆ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ, ಬಡಿಗತನ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ವೃತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಕರ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಆದರೆ, ಪಂಚಕುಲ ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪಂಚ ಕುಲ ಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಮಾಜದವರು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೆಯೂ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರಿಯದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕಂಬಾರರು ತಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯತ್ನದ ವಿರುದ್ಧ
ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಬಾಂಧವರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಅಫಜಲಪುರದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮೂರು ಝಾವಾಧೀಶ್ವರ ಮಠದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿಂದಗಿಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮೂರು ಝಾವಾಧೀಶ್ವರ ಮಠದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಲೋಹಿತ ಕಲ್ಲೂರ,ಮನೋಹರ ಪೋದ್ದಾರ,ರುದ್ರೇಶ ಸುತಾರ,ನಾಗರಾಜ ಪೋದ್ದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
