ಹುಲಸಗೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಎಸ್,ಡಿಎಮ್,ಸಿ ರಚನೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಾಳಗಿ :ಅ.೧೯: ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಸಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಎಸ್,ಡಿಎಮ್,ಸಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಗುರು ಪಿತಾಂಬರ ಮಡಿವಾಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೂತನ ಎಸ್,ಡಿಎಮ್,ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಕಾರಪೇಂಟರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರೇಖಾ ಝರಣಪ್ಪ,
ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಬಾಬು ಸನಾದಿ, ಪ್ರಭು ಭಜಂತ್ರಿ, ಜಗದೀಶ್ ತಳಕೇರಿ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಮಾರುತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಾಯಬಣ್ಣ, ನಾರಾಯಣ ಯಾಧವ, ಶರೀಫ್ ಪಟೇಲ್, ನಿರ್ಮಲ ಶಾಂತಪ್ಪ ಗಡೇದ, ರಾಧ ಹಣಮಂತ ಯಾಧವ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ರಮೇಶ, ಜಗದೇವಿ ಶಿವರಾಯ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸೈದಪ್ಪ ತೊಟ್ನಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಬಸಂತಪುರ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಎಸ್,ಡಿಎಮ್,ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಗುರು ಪಿತಾಂಬರ ಮಡಿವಾಳ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕಾರ ಮರಮಂಚಿ, ಕಾವೇರಿ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ವಾಲಿಕಾರ, ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಜೇಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.

