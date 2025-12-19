ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕಲಬುರಗಿ:ಡಿ.19:ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಅಸ್ಥಿತ್ವವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರಿವಾಗಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ತತ್ವ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ದಾನ ನೇತ್ರದಾನ. ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೇತ್ರಹೀನರ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾದಗಿರಿಯ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊ.ಸರ್ವೋದಯ ಶಿವಪುತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ: ಅರಿವು-ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಣ್ಣು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಕೇತವೆಂದರು. ಮಾನವನು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. ಅರಿವು ಇಲ್ಲದ ನೆರವು ಕೇವಲ ಕರುಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೆರವು ಇಲ್ಲದ ಅರಿವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಇವೆರಡೂ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದಾದಾಗಲೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೆ ಸಮಾಜ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ದುರುಪಯೋಗವೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸದುಪಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆನಂತರದಲ್ಲೂ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದರು. ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಗ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕೆಂದು, ಕಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೇಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಎಂದರು. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.ಕೃತಕ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯೆ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮಹತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ,ಖಾಜಾವಲಿ ಈಚನಾಳ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಕಣ್ಣು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕತ್ತಲೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದರು. ಮಾನವನಿಗೆ ಮೇದುಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಡಿದರು.
. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಸಂಗೀತಾ ಸೈದಾಪೂರ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಶರಣಪ್ಪ ಸೈದಾಪೂರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ದೋಟಿಕೊಳ ಮತ್ತು ಬಬ್ಬರ ಕಮಕನೂರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ರಾಜು ಗಂಗಾಧರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸದರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಭಾವಿಮನಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ನರಸಪ್ಪ ರಂಗೋಲಿ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕುಮಾರಿ ಮೇಘಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ ಯರಿಗೇರಿ, ಗಾಂಧಿ ಸೂರಚಂದ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ, ಜಗದೇವಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬನಶಂಕರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಭೂಪಾಲರಾವ ಇನ್ನೀತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.