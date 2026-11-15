ಕಲಬುರಗಿ,ನ.15: ನಗರದ ಝಫರಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್.ಕೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಫರ್ಹಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಫರ್ಹಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿಎಂ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನರರೋಗ ಮತ್ತು ಚಲನವಲನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ,ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು,ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ರ್ವವಾಯು,
ಅಪಸ್ಮಾರ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು,ನಡುಕ ಹಾಗೂ ಚಲನವಲನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು,ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್,
ನರ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಬಿಎಸ್ ಪೆÇ್ರೀಗ್ರಾಮಿಂಗ್,ಇಎಂಜಿ,ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ,ಇಇಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನರರೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯ ಇರುವರು.ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎನ್.ಕೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಳಾಸ: ಎನ್.ಕೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಎನ್.ಕೆ. ನಗರ, ಝಫರಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ(ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 9901573323)
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.15: ನಗರದ ಝಫರಾಬಾದ್ ಕ್ರಾಸ್, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್.ಕೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಫರ್ಹಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದಾರೆ.