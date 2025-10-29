ಲಕ್ಕವಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ತರೀಕೆರೆ, ಅ. ೨೯- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ತಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ತರೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಎರಡೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತರೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತರೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ, ತರೀಕೆರೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಿ.ಇ.ಓ. ರವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ೧೦,೫೦೦ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾತೆದಾರರು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ದೊರೆತರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಾದಿಯಾಗಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೈತರು, ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಡುಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೂಪಾದೇವಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀರಾಜ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದಸ್ಯ ಜೀನತ್ ಬಾನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಹಾಬಲ, ಮಣಿಕಂಠ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪುನೀತ್, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ರವಿ, ಲೋಕೇಶ್ವರ್, ಅಶೋಕ್, ಸೋಮಣ್ಣ, ದೇವಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.