ವಾಡಿ,ಸೆ.28- ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಬುರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನೆರವಾದರು.
ಭಾರಿ ಮಳ್ಳೇಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಸುತ್ತು ವರೆದಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸುÀುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಗಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಅಪಾಯದ ಕುರಿತು ಮನವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಎಫ್ ತಂಡ ಬೋಟ್ ಗಳ ಮುಳಕ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
ವಾಡಿ ಟೌನ್ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಗು ಉಪಚಾರದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಗನೇ ಎನ್ನದೇ ಕಡಬುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಬೊಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಡಿ ಪಟಣ್ಣದ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಕರೆತಂದು ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ವದಗಿಸಕೋಟು ತಾಲೂಕಾ ಆಡಾಳ್ಳಿತ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸೇಡಂ ಪ್ರಭು ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು ದಂಡಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ತೆಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಶಹಾಬಾದ ಡಿ ವ್ಯಾಯಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಂಕರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಸಿ ಪಿ ಆಯಿ ಚಂದರ್ ಶೇಖರ್ ತಿಗಡಿ ವಾಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಯಿ ಎಮ್ ತಿರುಮಲೇಶ್ ನಾಲವಾರ ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಠೋಡ್ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳ್ಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುನಿಲ್ ಚವ್ಹಾಣ ಅಮರೇಶ್ ಸಾಯಿಬೆಣ್ಣಿ ಸಂಜೆ ಕುಮಾರ್ ವಸಂತ್ , ನಾಲವಾರ ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶಿಲ್ದಾರ ರಾಜಕುಮಾರ ಮರ್ತುಕರ್, ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಜನರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭೇಷ್ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಡಿ,ಸೆ.28- ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಬುರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ನೆರವಾದರು.