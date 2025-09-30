ನವರಾತ್ರಿ: ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.30-ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ತಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಬಿ.ಜಿ ಚಿಮಲಗಿ ಅವರು ದೀಪೆÇೀತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಡಿ.ಪವಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಯಶವಂತರಾವ ಎನ್. ಮೇಂಗಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಷ್ಣುಸಾ ಎಲ್. ಬಾರಾಡ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮಾಕಾಂತ ಎಸ್. ಚವ್ಹಾನ,
ನಾರಾಯಣರಾವ ಡಿ.ಹಬೀಬ, ನರಸಿಂಗ ಸಿ. ಮೇಂಗಜಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮ್, ನರಸಿಂಗಸಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರಾಫ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ. ಹಬೀಬ, ಅನಿಲ್ ಮೆಂಗಜಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ತಿರುಮಲ, ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ವಿ.ಮೇಂಗಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
