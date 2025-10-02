ನವರಾತ್ರಿ: ಮರಿಯಮ್ಮ ಮಹಾಕಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.2-ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ತಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ಕರು ಮರಿಯಮ್ಮ ಮಹಾಕಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗು ಸುಗಾತ್ರಿ ಪವಾರ್ ಅವರು ದೀಪೆÇೀತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು. ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಡಿ.ಪವಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಯಶವಂತರಾವ ಎನ್. ಮೇಂಗಜಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಷ್ಣುಸಾ ಎಲ್. ಬಾರಾಡ, ರಮಾಕಾಂತ ಎಸ್. ಚವ್ಹಾನ, ನಾಗೇಶ್ ಚೂಡಾಮಣಿ, ನಾರಾಯಣರವ ಡಿ. ಹಬೀಬ, ನರಸಿಂಗ ಸಿ. ಮೆಂಗಜಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ನರಸಿಂಗಸಾ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ. ಹಬೀಬ, ಅನಿಲ್ ಮೆಂಗಜಿ, ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ವಿ.ಮೇಂಗಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.2-ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ತಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ಕರು ಮರಿಯಮ್ಮ ಮಹಾಕಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗು ಸುಗಾತ್ರಿ ಪವಾರ್ ಅವರು ದೀಪೆÇೀತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.