ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ:ವಾಸವಿದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.29-ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ತಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ವಾಸವಿದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಜಾಜ್ ದೀಪೆÇೀತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು. ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಡಿ. ಪವಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಯಶವಂತರಾವ ಎನ್. ಮೇಂಗಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಷ್ಣುಸಾ ಎಲ್. ಬಾರಾಡ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮಾಕಾಂತ ಎಸ್. ಚವ್ಹಾನ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿ. ಚುಡಾಮಣಿ, ನಾರಾಯಣರಾವ ಡಿ.ಹಬೀಬ, ನರಸಿಂಗ ಸಿ. ಮೇಂಗಜಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್, ನರಸಿಂಗಸಾ, ಗಂಗಾರಾಮಸಾ ಪವಾರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ. ಹಬೀಬ, ಅನಿಲ್ ಮೆಂಗಜಿ, ಚಂದಕಾರ್ಂತ್ ಚವಾಣ್, ಮುಕುಂದ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ವಿ. ಮೇಂಗಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

