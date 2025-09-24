ಶಹಾಬಜಾರ ಜಗದಂಬಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.24: ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ, ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ತಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಧುರೈ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರುದತ್ತ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ದೀಪೆÇೀತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.
ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಡಿ. ಪವಾರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಯಶವಂತರಾವ ಎನ್. ಮೇಂಗಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಷ್ಣುಸಾ ಎಲ್. ಬಾರಾಡ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮಾಕಾಂತ ಎಸ್. ಚವ್ಹಾನ,ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿ. ಕುಡಾಮಣಿ, ನಾರಾಯಣರಾವ ಡಿ. ಹಬೀಬ,ನರಸಿಂಗ ಸಿ. ಮೇಂಗಜಿ,ಶ್ರೀ ರಾಮ್. ನರಸಿಂಗಸಾ ಗಂಗಾರಾಮಸಾ ಪವಾರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ. ಹಬೀಬ, ಅನಿಲ್ ಮೆಂಗಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಂದು ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ವಿ. ಮೇಂಗಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

