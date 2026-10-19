ಬರದ ನಡುವೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ

ಆಳಂದ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ಬರದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧಕರ ಮನೆಗಳ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಂಜೆ ಗೊಂದಲಿ, ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಸವದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಾ, ಬಾಳನಕೇರಿ, ಹತ್ತ್ಯಾನಗಲಿ, ಹನುಮಾನ ರಸ್ತೆ, ಶರಣನಗರ, ದೇವಿ ಮಂದಿರ, ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಬಡಾವಣೆ, ರೇವಣಾಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಗರ ರಾಮಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜಿಡಗಾ ಶ್ರೀಮಠ ಹಾಗೂ ತಡಕದಲ್ಲೂ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಉತ್ಸವ ಆರಾಧನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಉಡುಗೆ ತೊಡಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅರ್ಚನೆ ದೀಪಾರಾತಿ ಕೈಗೊಂಡು ದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವುದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅ.20ರಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಪರಸ್ಪರ ಬನ್ನಿ ವಿನಿಮಯ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಆಳಂದ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ ಬರದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧಕರ ಮನೆಗಳ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಂಜೆ ಗೊಂದಲಿ, ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಸವದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.