ಗುರು ನಾನಕ್ ದೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ “ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿAಗ್” ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಬೀದರ, ಮೇ ೨೫: ಗುರು ನಾನಕ್ ದೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ISಖಿಇ-ಃಓಙ ಏಟಿoತಿಟeಜge ಇಟಿhಚಿಟಿಛಿemeಟಿಣ Pಡಿogಡಿಚಿmme ೨೦೨೬ ಅಂಗವಾಗಿ “Smಚಿಡಿಣ ಅiviಟ ಇಟಿgiಟಿeeಡಿiಟಿg: Iಟಿಣegಡಿಚಿಣiಟಿg ಂI ಚಿಟಿಜ ಒಚಿಛಿhiಟಿe ಐeಚಿಡಿಟಿiಟಿg” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ೨೩ ಮೇ ೨೦೨೬ ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ISಖಿಇ ನವದೆಹಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಕೆ. ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಜಾಂಚಿ ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಜಿ. ಮಳಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಂದಿನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಂI) ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆದವು. ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಡಾ. ಫಣೀಂದ್ರ ಕೆ.ಬಿ.ವಿ.ಎನ್. ಅವರು “ಉಡಿouಟಿಜ Wಚಿಣeಡಿ ಊಥಿಜಡಿoಟogಥಿ ನಲ್ಲಿ ಂI ಮತ್ತು ಒಚಿಛಿhiಟಿe ಐeಚಿಡಿಟಿiಟಿg ಉಪಯೋಗಗಳು” ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಓIಖಿ ಶ್ರೀನಗರದ ಡಾ. ದಾಸರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು “Sಣಡಿuಛಿಣuಡಿಚಿಟ ಊeಚಿಟಣh ಒoಟಿiಣoಡಿiಟಿg ನಲ್ಲಿ ಂIoಖಿ ಉಪಯೋಗ” ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಓIಖಿ ಪಟ್ನಾದ ಪ್ರೊ. ಪಿಯೂಷ್ ಸಾಮುಯಿ ಅವರು “ಉeoಣeಛಿhಟಿiಛಿಚಿಟ ಇಟಿgiಟಿeeಡಿiಟಿg ನಲ್ಲಿ ಂI, ಖeಟiಚಿbiಟiಣಥಿ ಮತ್ತು ಖisಞ ಂಟಿಚಿಟಥಿsis” ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ IಓPUಖಿZಇಖಔ ಖಿeಛಿhಟಿoಟogies ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಶ್ವರಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರು “ಅoಟಿsಣಡಿuಛಿಣioಟಿ ಒಚಿಣeಡಿiಚಿಟs, ಇಟಿಣಡಿeಠಿಡಿeಟಿeuಡಿshiಠಿ ಮತ್ತು Sಣಚಿಡಿಣuಠಿs” ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ವೀಣಾ ಎಸ್. ಸೋರಗಾಂವಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಎಂ., ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕರ್ನಲ್ ಆರ್.ಡಿ. ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡೀನ್ (ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್) ಉಮಾಶಂಕರ್ ವೈ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಬಸಪ್ಪ ಬಿ. ಕೋರಿ ಅವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು. ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ೧೫ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.
SಓಎSಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಬಲಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀ ಹಾಗೂ ಗುರು ನಾನಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ರೇಷ್ಮಾ ಕೌರ್ ಜೀ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾಪಿಸಲಾಯಿತು.