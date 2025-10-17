ಸಿಯುಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.17: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗವು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಎ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಅಹಮದಾಬಾದ್ , ಜೈಪುರ , ಆಗ್ರಾ, ಅಮೃತಸರ , ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು, ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಮಹೇಂದರ್ ಗವಿನೋಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಡೀನ್, ಪೆÇ್ರ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿ. ಪಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ. ಜಿ. ಮತ್ತು ಡಾ. ನಟರಾಜ್ ಪಟ್ಟೇದ ಅವರು ಪ್ರವಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು
